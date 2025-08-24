Кремль возводит «информационный забор» на ВОТ Украины – ЦНС
Киев • УНН
С 1 сентября Россия вводит штрафы за использование VPN, чтобы изолировать жителей ВОТ от украинских новостей. ЦНС призывает сопротивляться этой информационной изоляции.
С 1 сентября Россия вводит штрафы за использование VPN. Так оккупанты хотят отрезать жителей ВОТ от украинских новостей и мира вне кремлевской пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что под запрет попадет все, что не нравится Москве - от соцсетей до независимых медиа.
Это не "борьба с экстремизмом", а откровенная изоляция и преступление против гражданского населения
В ЦНС призывают оказывать сопротивление - информационное, культурное и любое другое, потому что "борьба за правду - это тоже оружие".
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует.
Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.
Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3553 просмотра