Кремль возводит «информационный забор» на ВОТ Украины – ЦНС

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41009 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 46164 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 41073 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 26053 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 51157 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33462 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33810 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26320 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25655 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14685 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУР 23 августа, 20:20
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого 23 августа, 20:47
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россию 00:24
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно 01:39
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW 02:03
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20 • 41014 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем 23 августа, 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа 23 августа, 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов 22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
22 августа, 15:16 • 51159 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные 22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони 22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка 22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку 22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico 22 августа, 02:18
Кремль возводит «информационный забор» на ВОТ Украины – ЦНС

Киев • УНН

 • 42 просмотра

С 1 сентября Россия вводит штрафы за использование VPN, чтобы изолировать жителей ВОТ от украинских новостей. ЦНС призывает сопротивляться этой информационной изоляции.

Кремль возводит «информационный забор» на ВОТ Украины – ЦНС

С 1 сентября Россия вводит штрафы за использование VPN. Так оккупанты хотят отрезать жителей ВОТ от украинских новостей и мира вне кремлевской пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под запрет попадет все, что не нравится Москве - от соцсетей до независимых медиа.

Это не "борьба с экстремизмом", а откровенная изоляция и преступление против гражданского населения

- говорится в сообщении.

В ЦНС призывают оказывать сопротивление - информационное, культурное и любое другое, потому что "борьба за правду - это тоже оружие".

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС 01.08.25, 07:51

Вадим Хлюдзинский

Общество