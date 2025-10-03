россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды
Киев • УНН
российское правительство сэкономило более 207 миллиардов рублей, сократив финансирование ряда госпрограмм, включая здравоохранение и авиапром. В то же время, расходы на органы власти и пропаганду значительно выросли, в частности на программу "россия в мире" и гостелеканалы.
Российское правительство сэкономило более 207 млрд рублей, урезав ряд госпрограмм, но увеличило расходы на органы власти и пропаганду. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.
Детали
В 2026 году федеральные расходы на по меньшей мере 18 из 51 госпрограммы уменьшатся, что позволит правительству сэкономить более 207 млрд рублей.
Под сокращение попали сферы здравоохранения, авиапрома, энергетики, а также финансирование временно оккупированных территорий
Отмечается, что больше всего в процентном выражении урезали программу "Химическая и биологическая безопасность" – на 36,4 % (до 3,5 млрд рублей).
В абсолютных цифрах рекордное сокращение пришлось на "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей (примерно 30 %). Программа "Развитие здравоохранения" потеряла 31,7 млрд рублей.
Существенно уменьшено финансирование программ развития авиапрома (-14,4 млрд) и энергетики (-17,9 млрд). Сокращения также коснулись проектов в сфере судостроения, рыбного хозяйства, занятости и национальной политики.
В то же время расходы на органы власти и пропаганду растут. На программу "Россия в мире", направленную на продвижение "традиционных ценностей" за рубежом, в 2026 году выделят почти 12 млрд рублей – вдвое больше, чем в прошлом году
Государственный фонд "Защитники отечества", который возглавляет племянница Путина Анна Цивилева, получит 35 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование 2025 года.
Гостелеканалы в 2026-м профинансируют на 106,4 млрд рублей.
Напомним
РФ использует сеть "русских домов" за рубежом для продвижения пропаганды. В частности, в Никарагуа организовали выставки и показ фильма об оккупации украинских территорий, продвигая нарративы Кремля о "фашизме в Украине" и "позитивных изменениях" на Донбассе.
Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД16.09.25, 23:44 • 3685 просмотров