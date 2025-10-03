Российское правительство сэкономило более 207 млрд рублей, урезав ряд госпрограмм, но увеличило расходы на органы власти и пропаганду. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

В 2026 году федеральные расходы на по меньшей мере 18 из 51 госпрограммы уменьшатся, что позволит правительству сэкономить более 207 млрд рублей.

Отмечается, что больше всего в процентном выражении урезали программу "Химическая и биологическая безопасность" – на 36,4 % (до 3,5 млрд рублей).

В абсолютных цифрах рекордное сокращение пришлось на "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей (примерно 30 %). Программа "Развитие здравоохранения" потеряла 31,7 млрд рублей.

Существенно уменьшено финансирование программ развития авиапрома (-14,4 млрд) и энергетики (-17,9 млрд). Сокращения также коснулись проектов в сфере судостроения, рыбного хозяйства, занятости и национальной политики.

В то же время расходы на органы власти и пропаганду растут. На программу "Россия в мире", направленную на продвижение "традиционных ценностей" за рубежом, в 2026 году выделят почти 12 млрд рублей – вдвое больше, чем в прошлом году