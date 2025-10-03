россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды

$41.220.08
2 октября, 18:06 • 14954 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 35070 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 32358 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 23576 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 25089 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 26328 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 30264 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31295 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27637 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 54185 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes2 октября, 17:28 • 6268 просмотра
путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk2 октября, 18:49 • 4914 просмотра
Жителям Запорожской области стоит уехать и переждать активную фазу российского наступления - Андрющенко2 октября, 19:08 • 5696 просмотра
"Если рф "бумажный тигр", то что тогда НАТО?" - путин поставил под сомнение боеспособность Альянса2 октября, 19:45 • 6236 просмотра
На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр2 октября, 19:59 • 5816 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 28739 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 37354 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 38391 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 50030 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 54186 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Метте Фредериксен
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Франция
Турция
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 15623 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 58845 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 66807 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 48163 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 50579 просмотра
Truth Social
Дассо Мираж 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды

Киев • УНН

 • 472 просмотра

российское правительство сэкономило более 207 миллиардов рублей, сократив финансирование ряда госпрограмм, включая здравоохранение и авиапром. В то же время, расходы на органы власти и пропаганду значительно выросли, в частности на программу "россия в мире" и гостелеканалы.

россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды

Российское правительство сэкономило более 207 млрд рублей, урезав ряд госпрограмм, но увеличило расходы на органы власти и пропаганду. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

В 2026 году федеральные расходы на по меньшей мере 18 из 51 госпрограммы уменьшатся, что позволит правительству сэкономить более 207 млрд рублей.

Под сокращение попали сферы здравоохранения, авиапрома, энергетики, а также финансирование временно оккупированных территорий

- говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего в процентном выражении урезали программу "Химическая и биологическая безопасность" – на 36,4 % (до 3,5 млрд рублей).

В абсолютных цифрах рекордное сокращение пришлось на "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей (примерно 30 %). Программа "Развитие здравоохранения" потеряла 31,7 млрд рублей.

Существенно уменьшено финансирование программ развития авиапрома (-14,4 млрд) и энергетики (-17,9 млрд). Сокращения также коснулись проектов в сфере судостроения, рыбного хозяйства, занятости и национальной политики.

В то же время расходы на органы власти и пропаганду растут. На программу "Россия в мире", направленную на продвижение "традиционных ценностей" за рубежом, в 2026 году выделят почти 12 млрд рублей – вдвое больше, чем в прошлом году

- сообщает Служба внешней разведки Украины.

Государственный фонд "Защитники отечества", который возглавляет племянница Путина Анна Цивилева, получит 35 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование 2025 года.

Гостелеканалы в 2026-м профинансируют на 106,4 млрд рублей.

Напомним

РФ использует сеть "русских домов" за рубежом для продвижения пропаганды. В частности, в Никарагуа организовали выставки и показ фильма об оккупации украинских территорий, продвигая нарративы Кремля о "фашизме в Украине" и "позитивных изменениях" на Донбассе.

Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД16.09.25, 23:44 • 3685 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Электроэнергия
Служба внешней разведки Украины
Украина