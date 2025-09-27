рф через "русскіє дома" поширює пропаганду в Латинській Америці - ЦПД
рф використовує мережу "русскіх домів" за кордоном для просування пропаганди. Зокрема, у Нікарагуа організували виставки та показ фільму про окупацію українських територій, просуваючи наративи кремля про "фашизм в Україні" та "позитивні зміни" на Донбасі. Центр протидії дезінформації наголошує: таким чином москва намагається виправдати агресію та створити ілюзію «міжнародного визнання» окупації.
росія використовує так звану "річницю возз’єднання історичних регіонів з рф" для посилення пропаганди за кордоном через мережу русскіх "домів". Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
"Русскій дом" у Нікарагуа організував низку заходів, зокрема фотовиставки, присвячені окупації українських територій, а також показ документального фільму про захоплення Маріуполя. На цих заходах поширювалися наративи кремля про "фашизм в Україні", "порятунок русскіх" на Донбасі та позитивні зміни на тимчасово окупованих територіях.
Напередодні рф активно просувала підписання угод про економічне співробітництво між Нікарагуа та окупаційними адміністраціями у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях і Севастополі.
Організовуючи пропагандистські акції в Латинській Америці, присвячені тимчасово окупованим українським територіям, кремль намагається виправдати свою агресивну політику, культивувати в регіоні антизахідні настрої та створити ілюзію міжнародного визнання нових регіонів рф
Нагадаємо
У ЦПД також зазначали, що голова окупаційної адміністрації денис пушилін провів зустріч з іноземними журналістами та політиками з різних країн. Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.
