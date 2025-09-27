рф через "русскіє дома" поширює пропаганду в Латинській Америці - ЦПД

рф використовує мережу "русскіх домів" за кордоном для просування пропаганди. Зокрема, у Нікарагуа організували виставки та показ фільму про окупацію українських територій, просуваючи наративи кремля про "фашизм в Україні" та "позитивні зміни" на Донбасі. Центр протидії дезінформації наголошує: таким чином москва намагається виправдати агресію та створити ілюзію «міжнародного визнання» окупації.