рф через "русскіє дома" поширює пропаганду в Латинській Америці - ЦПД

$41.490.00
48.710.00
ukenru
16:24 • 12511 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
15:30 • 20474 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 59458 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 107513 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 45243 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 41856 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 37886 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26897 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 55780 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57219 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією27 вересня, 12:05 • 3614 перегляди
Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою27 вересня, 12:15 • 12884 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 12814 перегляди
Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання27 вересня, 13:38 • 3956 перегляди
Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білорусаVideo16:46 • 10114 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 26918 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 107515 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 45827 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 55780 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 57219 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Данія
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 12816 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 59461 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 36701 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 41829 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 43949 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

рф через "русскіє дома" поширює пропаганду в Латинській Америці - ЦПД

Київ • УНН

 • 416 перегляди

рф використовує мережу "русскіх домів" за кордоном для просування пропаганди. Зокрема, у Нікарагуа організували виставки та показ фільму про окупацію українських територій, просуваючи наративи кремля про "фашизм в Україні" та "позитивні зміни" на Донбасі. Центр протидії дезінформації наголошує: таким чином москва намагається виправдати агресію та створити ілюзію «міжнародного визнання» окупації.

рф через "русскіє дома" поширює пропаганду в Латинській Америці - ЦПД

росія використовує так звану "річницю возз’єднання історичних регіонів з рф" для посилення пропаганди за кордоном через мережу русскіх "домів". Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

"Русскій дом" у Нікарагуа організував низку заходів, зокрема фотовиставки, присвячені окупації українських територій, а також показ документального фільму про захоплення Маріуполя. На цих заходах поширювалися наративи кремля про "фашизм в Україні", "порятунок русскіх" на Донбасі та позитивні зміни на тимчасово окупованих територіях.

Напередодні рф активно просувала підписання угод про економічне співробітництво між Нікарагуа та окупаційними адміністраціями у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях і Севастополі.

Організовуючи пропагандистські акції в Латинській Америці, присвячені тимчасово окупованим українським територіям, кремль намагається виправдати свою агресивну політику, культивувати в регіоні антизахідні настрої та створити ілюзію міжнародного визнання нових регіонів рф

- наголосили у ЦПД.

Нагадаємо

У ЦПД також зазначали, що голова окупаційної адміністрації денис пушилін провів зустріч з іноземними журналістами та політиками з різних країн. Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.

росія політизує дитячий спорт на ТОТ і тисне на тренерів - Центр протидії дезінформації26.09.25, 03:45 • 3420 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Севастополь
Маріуполь