рф через "русские дома" распространяет пропаганду в Латинской Америке - ЦПД
Киев • УНН
рф использует сеть "русских домов" за рубежом для продвижения пропаганды. В частности, в Никарагуа организовали выставки и показ фильма об оккупации украинских территорий, продвигая нарративы кремля о "фашизме в Украине" и "позитивных изменениях" на Донбассе. Центр противодействия дезинформации подчеркивает: таким образом москва пытается оправдать агрессию и создать иллюзию международного признания оккупации.
россия использует так называемую "годовщину воссоединения исторических регионов с рф" для усиления пропаганды за рубежом через сеть "русских домов". Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Подробности
"Русский дом" в Никарагуа организовал ряд мероприятий, в частности фотовыставки, посвященные оккупации украинских территорий, а также показ документального фильма о захвате Мариуполя. На этих мероприятиях распространялись нарративы кремля о "фашизме в Украине", "спасении русских" на Донбассе и позитивных изменениях на временно оккупированных территориях.
Накануне рф активно продвигала подписание соглашений об экономическом сотрудничестве между Никарагуа и оккупационными администрациями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Севастополе.
Организуя пропагандистские акции в Латинской Америке, посвященные временно оккупированным украинским территориям, кремль пытается оправдать свою агрессивную политику, культивировать в регионе антизападные настроения и создать иллюзию международного признания новых регионов рф
Напомним
В ЦПД также отмечали, что глава оккупационной администрации денис пушилин провел встречу с иностранными журналистами и политиками из разных стран. Мероприятия подобного формата российская пропаганда использует, чтобы создать иллюзию международного интереса к временно оккупированным территориям и распространять вымыслы о якобы "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" региона.
