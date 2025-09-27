рф через "русские дома" распространяет пропаганду в Латинской Америке - ЦПД

$41.490.00
48.710.00
ukenru
16:24 • 12263 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 19949 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 59161 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 107173 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 45070 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 41768 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37847 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26878 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 55675 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57124 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажуPhoto27 сентября, 10:38 • 8628 просмотра
Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой27 сентября, 12:15 • 12679 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 12586 просмотра
Новым гендиректором Чернобыльской АЭС стал Сергей Тараканов: биография, опыт и главные задачи27 сентября, 13:38 • 3550 просмотра
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белорусаVideo16:46 • 9792 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 26778 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 107175 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 45730 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 55675 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57124 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Дания
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 12619 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 59163 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 36651 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 41780 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 43905 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto
Таймс
Хранитель

рф через "русские дома" распространяет пропаганду в Латинской Америке - ЦПД

Киев • УНН

 • 212 просмотра

рф использует сеть "русских домов" за рубежом для продвижения пропаганды. В частности, в Никарагуа организовали выставки и показ фильма об оккупации украинских территорий, продвигая нарративы кремля о "фашизме в Украине" и "позитивных изменениях" на Донбассе. Центр противодействия дезинформации подчеркивает: таким образом москва пытается оправдать агрессию и создать иллюзию международного признания оккупации.

рф через "русские дома" распространяет пропаганду в Латинской Америке - ЦПД

россия использует так называемую "годовщину воссоединения исторических регионов с рф" для усиления пропаганды за рубежом через сеть "русских домов". Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробности

"Русский дом" в Никарагуа организовал ряд мероприятий, в частности фотовыставки, посвященные оккупации украинских территорий, а также показ документального фильма о захвате Мариуполя. На этих мероприятиях распространялись нарративы кремля о "фашизме в Украине", "спасении русских" на Донбассе и позитивных изменениях на временно оккупированных территориях.

Накануне рф активно продвигала подписание соглашений об экономическом сотрудничестве между Никарагуа и оккупационными администрациями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Севастополе.

Организуя пропагандистские акции в Латинской Америке, посвященные временно оккупированным украинским территориям, кремль пытается оправдать свою агрессивную политику, культивировать в регионе антизападные настроения и создать иллюзию международного признания новых регионов рф

- подчеркнули в ЦПД.

Напомним

В ЦПД также отмечали, что глава оккупационной администрации денис пушилин провел встречу с иностранными журналистами и политиками из разных стран. Мероприятия подобного формата российская пропаганда использует, чтобы создать иллюзию международного интереса к временно оккупированным территориям и распространять вымыслы о якобы "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" региона.

Россия политизирует детский спорт на ВОТ и давит на тренеров - Центр противодействия дезинформации26.09.25, 03:45 • 3420 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Севастополь
Мариуполь