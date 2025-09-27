рф через "русские дома" распространяет пропаганду в Латинской Америке - ЦПД

рф использует сеть "русских домов" за рубежом для продвижения пропаганды. В частности, в Никарагуа организовали выставки и показ фильма об оккупации украинских территорий, продвигая нарративы кремля о "фашизме в Украине" и "позитивных изменениях" на Донбассе. Центр противодействия дезинформации подчеркивает: таким образом москва пытается оправдать агрессию и создать иллюзию международного признания оккупации.