Россия политизирует детский спорт на ВОТ и давит на тренеров - Центр противодействия дезинформации

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Россияне политизируют детский спорт на временно оккупированных территориях Запорожской области, превращая секции и кружки в площадки для пропаганды. В Энергодаре, Бердянске и Мелитополе оккупанты заставляют тренеров «воспитывать патриотов России».

Россия политизирует детский спорт на ВОТ и давит на тренеров - Центр противодействия дезинформации

россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области все активнее пытаются политизировать детский спорт, превращая секции и кружки в площадки для пропаганды. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Как сообщают активисты движения сопротивления "Желтая лента", в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе оккупанты начали заставлять местных тренеров "воспитывать патриотов россии".  

Представители оккупационных администраций приходят даже в секции плавания или бадминтона, требуют проводить "воспитательные беседы" и продвигать во время тренировок политические месседжи

- сообщает ЦПД.

Отмечается, что параллельно с этим на пропагандистских информресурсах, созданных оккупантами для Запорожской области, существенно активизировалась спортивная тематика.

Появляются многочисленные сюжеты об "успехах" юных спортсменов или проведении соревнований с откровенным идеологическим подтекстом – например, в одной из школ Бердянска провели турнир по волейболу под названием "Я помню! Я горжусь!", посвященный 80-летию "великой победы" 

- говорится в сообщении.

В то же время чиновники оккупационного "министерства спорта" демонстративно посещают спортшколы, пытаясь создать картинку "заботы о молодежи".

"Это свидетельствует, что россия сознательно использует спорт на оккупированных территориях как инструмент идеологического контроля и навязывания детям российской пропаганды", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

В оккупированных Донецке и Луганске презентовали новые учебники по истории Донбасса и Новороссии для учащихся 5-7 классов. Эти книги, созданные под руководством Владимира Мединского, навязывают миф о связи оккупированных территорий с Россией и образ Украины как врага.  

Оккупанты провели стрельбы для школьников 5-7 классов на Херсонщине - ЦНС19.09.25, 07:04 • 3558 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Запорожская область
Энергодар
Бердянск
Мелитополь