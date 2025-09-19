$41.190.02
Оккупанты провели стрельбы для школьников 5-7 классов на Херсонщине - ЦНС

Киев • УНН

 • 62 просмотра

российские боевики провели занятия по стрельбе и строевой подготовке для детей 5-7 классов в школах Херсонщины. Это происходило в рамках агитации за "кадетские классы", призывая детей присоединяться к милитарным движениям.

Оккупанты провели стрельбы для школьников 5-7 классов на Херсонщине - ЦНС

россияне на временно оккупированных территориях Украины провели учения по стрельбе для детей средней школы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в захваченных школах Херсонщины российские боевики провели занятия по стрельбе и строевой подготовке для детей 5-7 классов.

Занятия проходили в рамках агитации за "кадетские классы", боевики призывали детей присоединяться к милитарным движениям

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что "сначала у детей украли детство, теперь пытаются украсть и будущее".

Напомним

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины фиксируется увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы РФ на блокпостах.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Херсонская область
Украина