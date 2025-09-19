Окупанти провели стрільби для школярів 5-7 класів на Херсонщині - ЦНС
російські бойовики провели заняття зі стрільб та стройової підготовки для дітей 5-7 класів у школах Херсонщини. Це відбувалося в межах агітації за "кадетські класи", закликаючи дітей долучатися до мілітарних рухів.
росіяни на тимчасово окупованих територіях України провели навчання зі стрільб для дітей середньої школи. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у захоплених школах Херсонщини російські бойовики провели заняття зі стрільб і стройової підготовки для дітей 5-7 класів.
Заняття проходили в рамках агітації за "кадетські класи", бойовики закликали дітей долучатись до мілітарних рухів
У ЦНС вказують, що "спочатку в дітей вкрали дитинство, тепер намагаються вкрасти й майбутнє".
Нагадаємо
За даними ЦНС, на тимчасово окуповнах територіях України фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах.
