18 вересня, 19:49 • 19934 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 40781 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 30372 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 40737 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 54479 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 26878 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 22517 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 38591 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16833 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 56879 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Окупанти провели стрільби для школярів 5-7 класів на Херсонщині - ЦНС

Київ • УНН

 • 52 перегляди

російські бойовики провели заняття зі стрільб та стройової підготовки для дітей 5-7 класів у школах Херсонщини. Це відбувалося в межах агітації за "кадетські класи", закликаючи дітей долучатися до мілітарних рухів.

Окупанти провели стрільби для школярів 5-7 класів на Херсонщині - ЦНС

росіяни на тимчасово окупованих територіях України провели навчання зі стрільб для дітей середньої школи. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у захоплених школах Херсонщини російські бойовики провели заняття зі стрільб і стройової підготовки для дітей 5-7 класів.

Заняття проходили в рамках агітації за "кадетські класи", бойовики закликали дітей долучатись до мілітарних рухів

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що "спочатку в дітей вкрали дитинство, тепер намагаються вкрасти й майбутнє".

Нагадаємо

За даними ЦНС, на тимчасово окуповнах територіях України фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах.

росіяни проводять пропагандистські "уроки мужності" для дітей на окупованих територіях - ЦНС13.09.25, 04:10 • 6895 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Херсонська область
Україна