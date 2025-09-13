россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
россия запустила новую серию пропагандистских занятий "уроки мужества" в школах на оккупированных территориях, где оправдывает вооруженную агрессию. Личности псевдоучителей уже установлены.
На временно оккупированных территориях боевики рф организовали уроки, где восхваляют войну и пытаются оправдать свое присутствие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Детали
В школах на оккупированных территориях россия запустила новую серию пропагандистских занятий для детей, которые называют "уроками мужества". На этих уроках детей привлекают к идее оправдания вооруженной агрессии и легитимизации российского присутствия на украинских землях.
Личности этих псевдоучителей уже установлены, их "педагогическая карьера" будет недолгой
Напомним
По данным ЦНС, минпросвещения рф утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только русскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".
Также российские захватчики заставляют детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях.
