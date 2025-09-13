россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях боевики рф организовали уроки, где восхваляют войну и пытаются оправдать свое присутствие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

В школах на оккупированных территориях россия запустила новую серию пропагандистских занятий для детей, которые называют "уроками мужества". На этих уроках детей привлекают к идее оправдания вооруженной агрессии и легитимизации российского присутствия на украинских землях.

Личности этих псевдоучителей уже установлены, их "педагогическая карьера" будет недолгой - отметили в ЦНС.

Напомним

По данным ЦНС, минпросвещения рф утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только русскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".

Также российские захватчики заставляют детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях.

С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток