19:25 • 7738 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 16158 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 14533 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 24413 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 32493 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30804 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28781 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23208 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32409 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20389 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
УНН Lite
россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

россия запустила новую серию пропагандистских занятий "уроки мужества" в школах на оккупированных территориях, где оправдывает вооруженную агрессию. Личности псевдоучителей уже установлены.

россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях боевики рф организовали уроки, где восхваляют войну и пытаются оправдать свое присутствие. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

В школах на оккупированных территориях россия запустила новую серию пропагандистских занятий для детей, которые называют "уроками мужества". На этих уроках детей привлекают к идее оправдания вооруженной агрессии и легитимизации российского присутствия на украинских землях.

Личности этих псевдоучителей уже установлены, их "педагогическая карьера" будет недолгой

- отметили в ЦНС.

Напомним

По данным ЦНС, минпросвещения рф утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только русскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".

Также российские захватчики заставляют детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях.

С ВОТ Украины спасли 12 детей, среди которых есть свидетели жестоких пыток18.08.25, 17:52 • 7218 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине