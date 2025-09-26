росія політизує дитячий спорт на ТОТ і тисне на тренерів - Центр протидії дезінформації

росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області дедалі активніше намагаються політизувати дитячий спорт, перетворюючи секції та гуртки на майданчики для пропаганди. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Як повідомляють активісти руху спротиву "Жовта стрічка", в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти почали змушувати місцевих тренерів "виховувати патріотів росії".

Представники окупаційних адміністрацій приходять навіть у секції плавання чи бадмінтону, вимагають проводити "виховні бесіди" та просувати під час тренувань політичні меседжі

Зазначається, що паралельно з цим на пропагандистських інформресурсах, створених окупантами для Запорізької області, суттєво активізувалася спортивна тематика.

З’являються численні сюжети про "успіхи" юних спортсменів чи проведення змагань з відвертим ідеологічним підтекстом – наприклад, в одній зі шкіл Бердянська провели турнір з волейболу під назвою "Я помню! Я горжусь!", присвячений 80-річчю "вєлікой побєди"