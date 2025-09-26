$41.410.03
25 вересня, 17:19 • 10652 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 17989 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 21588 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 51465 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 36247 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 59189 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58385 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76533 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55974 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47484 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія політизує дитячий спорт на ТОТ і тисне на тренерів - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 216 перегляди

росіяни політизують дитячий спорт на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, перетворюючи секції та гуртки на майданчики для пропаганди. В Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти змушують тренерів "виховувати патріотів росії".

росія політизує дитячий спорт на ТОТ і тисне на тренерів - Центр протидії дезінформації

росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області дедалі активніше намагаються політизувати дитячий спорт, перетворюючи секції та гуртки на майданчики для пропаганди. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Як повідомляють активісти руху спротиву "Жовта стрічка", в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі окупанти почали змушувати місцевих тренерів "виховувати патріотів росії".  

Представники окупаційних адміністрацій приходять навіть у секції плавання чи бадмінтону, вимагають проводити "виховні бесіди" та просувати під час тренувань політичні меседжі

- повідомляє ЦПД.

Зазначається, що паралельно з цим на пропагандистських інформресурсах, створених окупантами для Запорізької області, суттєво активізувалася спортивна тематика.

З’являються численні сюжети про "успіхи" юних спортсменів чи проведення змагань з відвертим ідеологічним підтекстом – наприклад, в одній зі шкіл Бердянська провели турнір з волейболу під назвою "Я помню! Я горжусь!", присвячений 80-річчю "вєлікой побєди" 

- йдеться у дописі.

Водночас чиновники окупаційного "міністерства спорту" демонстративно відвідують спортшколи, намагаючись створити картинку "турботи про молодь".

"Це свідчить, що росія свідомо використовує спорт на окупованих територіях як інструмент ідеологічного контролю та нав’язування дітям російської пропаганди", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

В окупованих Донецьку та Луганську презентували нові підручники з історії Донбасу та Новоросії для учнів 5-7 класів. Ці книги, створені під керівництвом Володимира Мединського, нав'язують міф про зв'язок окупованих територій з Росією та образ України як ворога.  

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Запорізька область
Енергодар
Бердянськ
Мелітополь