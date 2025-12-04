россия готовит информационные атаки, чтобы посеять уныние и убедить украинцев в неизбежности поражения - ЦПД

В ближайшие месяцы россия будет усиливать когнитивные операции против Украины, пытаясь посеять среди украинцев уныние, навязать идею неизбежности поражения и создать раскол между военными, властью и обществом. Наибольшую активность ожидают зимой. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

В последующие месяцы россия будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины. Магистральная линия россиян будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также будут проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими - говорится в сообщении.

Отмечается, что пик активности ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс.

Кампания будет проходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне.

"Будет сложно, но справимся", - добавил Коваленко.

Министерство иностранных дел Украины в октябре сообщало, что Россия планирует увеличить расходы на пропаганду на 54% в 2026 году. Это происходит на фоне сокращения военных расходов и финансирования госпрограмм, включая здравоохранение.