3 декабря, 23:09 • 12857 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 21451 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 25426 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 36160 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 41595 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24535 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28029 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25722 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25632 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30830 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
россия готовит информационные атаки, чтобы посеять уныние и убедить украинцев в неизбежности поражения - ЦПД

Киев • УНН

 • 446 просмотра

россия усилит когнитивные операции против Украины, чтобы посеять уныние и раскол, особенно зимой. Кампания направлена на убеждение украинцев в неизбежности поражения и влияние на дипломатический процесс.

россия готовит информационные атаки, чтобы посеять уныние и убедить украинцев в неизбежности поражения - ЦПД

В ближайшие месяцы россия будет усиливать когнитивные операции против Украины, пытаясь посеять среди украинцев уныние, навязать идею неизбежности поражения и создать раскол между военными, властью и обществом. Наибольшую активность ожидают зимой. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

В последующие месяцы россия будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины. Магистральная линия россиян будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также будут проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пик активности ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс.

Кампания будет проходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне.

"Будет сложно, но справимся", - добавил Коваленко.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины в октябре сообщало, что Россия планирует увеличить расходы на пропаганду на 54% в 2026 году. Это происходит на фоне сокращения военных расходов и финансирования госпрограмм, включая здравоохранение.

Ольга Розгон

