Литва затримала громадян рф і білорусі через підозри у постачанні технологій для ВПК росії

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 8298 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 9012 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11856 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 14584 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 15521 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16968 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15765 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12701 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11912 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8726 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 25381 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 27661 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 20968 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 18854 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 10133 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 8298 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 19051 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 56718 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 78748 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 113019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2330 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 27837 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 25552 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32121 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 32954 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

Литва затримала громадян рф і білорусі через підозри у постачанні технологій для ВПК росії

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Кілька громадян білорусі, росії та Литви підозрюються у передачі технологій, виготовлених за кошти ЄС, військовій промисловості рф. Про підозру повідомлено п'ятьом особам та одній компанії, проведено понад десять обшуків у різних містах Литви.

Литва затримала громадян рф і білорусі через підозри у постачанні технологій для ВПК росії

Кількох громадян білорусі, росії та Литви підозрюють у передачі технологій, виготовлених на кошти фінансової допомоги ЄС, військовій промисловості рф. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Начальник 2-гго управління спеціальних розслідувань Служби розслідування Литви Даугілас Разаускас розповів, що наразі перевіряють різні версії, зокрема ту, що обладнання, виготовлене на кошти ЄС, могли незаконно вивезти до білорусі та рф та використати у військовій промисловості цих держав.

За його словами, минулого тижня в рамках розслідування було затримано кількох громадян білорусі, росії та Литви за підозрою у діяльності у складі злочинної групи.

У Литві зафіксували рекордну кількість інформаційних атак з боку росії та білорусі13.12.25, 00:58 • 4669 переглядiв

Прокурор Дарюс Карчинскас заявив, що про підозру повідомили п'ятьом особам та одній компанії. 

Також було проведено понад десять обшуків у різних містах Литви - за місцями проживання та роботи, на підприємствах, в автомобілях.

На литовських підприємствах були проведені обшуки з метою виявлення різних вироблених мікросхем, чіпів та іншого високотехнологічного обладнання, оскільки компанії, що діють у Литві, займалися цією діяльністю, а фактично ними керували затримані особи – громадяни білорусі та росії

- сказав Разаускас.

Він додав, що компанії, які отримали фінансову допомогу ЄС і опинилися в полі зору слідства, виготовляли обладнання для навігаційних та супутникових систем. Їх визнано такими, що становлять загрозу національній безпеці.

У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб02.12.25, 15:42 • 3216 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Обшук
Війна в Україні
Білорусь
Європейський Союз
Литва