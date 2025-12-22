Литва затримала громадян рф і білорусі через підозри у постачанні технологій для ВПК росії

Кількох громадян білорусі, росії та Литви підозрюють у передачі технологій, виготовлених на кошти фінансової допомоги ЄС, військовій промисловості рф. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Начальник 2-гго управління спеціальних розслідувань Служби розслідування Литви Даугілас Разаускас розповів, що наразі перевіряють різні версії, зокрема ту, що обладнання, виготовлене на кошти ЄС, могли незаконно вивезти до білорусі та рф та використати у військовій промисловості цих держав.

За його словами, минулого тижня в рамках розслідування було затримано кількох громадян білорусі, росії та Литви за підозрою у діяльності у складі злочинної групи.

Прокурор Дарюс Карчинскас заявив, що про підозру повідомили п'ятьом особам та одній компанії.

Також було проведено понад десять обшуків у різних містах Литви - за місцями проживання та роботи, на підприємствах, в автомобілях.

На литовських підприємствах були проведені обшуки з метою виявлення різних вироблених мікросхем, чіпів та іншого високотехнологічного обладнання, оскільки компанії, що діють у Литві, займалися цією діяльністю, а фактично ними керували затримані особи – громадяни білорусі та росії