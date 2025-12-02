У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 3630 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 14127 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 15281 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 12915 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15176 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48230 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47519 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58623 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49116 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45036 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 37499 перегляди
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 4208 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 27864 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 16669 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14086 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 14107 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 15261 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14508 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48215 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 48603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 37362 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 39608 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 95964 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70887 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 86944 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Громадянин росії Михайло Миргородський створив злочинну групу для шпигунства та диверсій, яка планувала зірвати поїзд. Прокуратура висунула йому п'ять звинувачень, оголошено міжнародний розшук.

У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб

Громадянин росії, Михайло Миргородський створив і координував злочинну групу, яка займалася шпигунством, підривною діяльністю та пропагандою. Він доручав своїм "підлеглим" збирати розвідувальну інформацію, розповсюджувати проросійські, антиукраїнські та антинатовські листівки, нападати на громадян України та білоруських дисидентів, а також підпалювати їхнє майно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рolsat News.

Деталі

За інформацією прокуратури, Миргородський діяв від імені фсб росії та у 2023 році організував злочинне угруповання з щонайменше 30 осіб громадян росії, України, білорусі, Литви та Польщі.

Група збирала розвідувальні дані, розповсюджувала проросійські, антиукраїнські й антинатовські матеріали, здійснювала напади на громадян України та білоруських дисидентів, а також підпалювала їхнє майно.

За даними Агентства внутрішньої безпеки, Миргородський використовував псевдоніми Пінк, Габріель, Кучинський, Анджей і Андрій, проживав у московській області та мав освіту математика, а також, знання у сфері криптовалют.

У Люблінському відділені Національної прокуратури повідомили, що чоловіка не затримано.

Підозрюваний Михайло Миргородський не перебуває в Польщі, тому його не могли затримати, а прокурор не міг проводити процесуальні дії за його участю, зокрема оголошувати йому звинувачення - йдеться у заяві прокуратури.

Прокурори висунули Миргородському п’ять звинувачень, серед яких: створення та керівництво організованою злочинною групою, керівництво діяльністю іноземної розвідки, організація спроби спричинити ДТП, підбурювання до насильства й руйнування майна та фінансування терористичних злочинів.

До того ж, слідство встановило, що угруповання планувало зірвати поїзд. Для цього Миргородський збирав кошти через криптовалютні біржі.

Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, у тому числі за "червоним повідомленням" Інтерполу.

Розслідування триває з 2023 року. На цей момент у справі заарештовано 16 осіб, серед яких 12 громадян України, троє білорусів і один росіянин. Усі вони визнали провину. У листопаді 2023 року суд у Любліні визнав їх винними та засудив до строків ув’язнення до шести років.

Ще восьмеро осіб: громадяни білорусі, росії, України, Польщі та Литви, залишаються під слідством. Більшість із них перебуває за межами Польщі, тому звинувачень їм поки не висунуто.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

СБУ затримала 24-річного IT-фахівця, який коригував ракетно-дронові атаки по Києву та шпигував за ешелонами Сил оборони. Він встановлював відеокамери у орендованих квартирах та біля колій "Укрзалізниці" для передачі інформації фсб.

Алла Кіосак

Кримінал та НПНовини Світу
російська пропаганда
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Білорусь
Інтерпол
Служба безпеки України
НАТО
Литва
Україна
Польща