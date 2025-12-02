У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб

Громадянин росії, Михайло Миргородський створив і координував злочинну групу, яка займалася шпигунством, підривною діяльністю та пропагандою. Він доручав своїм "підлеглим" збирати розвідувальну інформацію, розповсюджувати проросійські, антиукраїнські та антинатовські листівки, нападати на громадян України та білоруських дисидентів, а також підпалювати їхнє майно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рolsat News.

Деталі

За інформацією прокуратури, Миргородський діяв від імені фсб росії та у 2023 році організував злочинне угруповання з щонайменше 30 осіб громадян росії, України, білорусі, Литви та Польщі.

Група збирала розвідувальні дані, розповсюджувала проросійські, антиукраїнські й антинатовські матеріали, здійснювала напади на громадян України та білоруських дисидентів, а також підпалювала їхнє майно.

За даними Агентства внутрішньої безпеки, Миргородський використовував псевдоніми Пінк, Габріель, Кучинський, Анджей і Андрій, проживав у московській області та мав освіту математика, а також, знання у сфері криптовалют.

У Люблінському відділені Національної прокуратури повідомили, що чоловіка не затримано.

Підозрюваний Михайло Миргородський не перебуває в Польщі, тому його не могли затримати, а прокурор не міг проводити процесуальні дії за його участю, зокрема оголошувати йому звинувачення - йдеться у заяві прокуратури.

Прокурори висунули Миргородському п’ять звинувачень, серед яких: створення та керівництво організованою злочинною групою, керівництво діяльністю іноземної розвідки, організація спроби спричинити ДТП, підбурювання до насильства й руйнування майна та фінансування терористичних злочинів.

До того ж, слідство встановило, що угруповання планувало зірвати поїзд. Для цього Миргородський збирав кошти через криптовалютні біржі.

Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, у тому числі за "червоним повідомленням" Інтерполу.

Розслідування триває з 2023 року. На цей момент у справі заарештовано 16 осіб, серед яких 12 громадян України, троє білорусів і один росіянин. Усі вони визнали провину. У листопаді 2023 року суд у Любліні визнав їх винними та засудив до строків ув’язнення до шести років.

Ще восьмеро осіб: громадяни білорусі, росії, України, Польщі та Литви, залишаються під слідством. Більшість із них перебуває за межами Польщі, тому звинувачень їм поки не висунуто.

Слідчі дії тривають.

