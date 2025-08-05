Коригував ракетні удари по Києву та шпигував за ешелонами ЗСУ: СБУ затримала айтішника

Співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб у Києві: чоловік коригував ворожі ракетно-дронові атаки по місту і шпигував за ешелонами Сил оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

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Затриманим виявився 24-річний ІТ-фахівець столичного університету, якого завербували росіяни. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкі заробітки" на Телеграм-каналах.

За вказівкою окупантів агент фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву, а також стежив за локаціями української ППО. Він орендував квартири у багатоповерхових будинках за гроші фсб - адреси йому заздалегідь надсилав куратор.

У вікнах цих помешкань фігурант встановлював відеокамери з віддаленим доступом. Це дозволяло росіянам у віддалений спосіб отримувати необхідну інформацію в режимі реального часу.

Також агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій "Укрзалізниці". На думку ворога, там могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника "на гарячому" в орендованій оселі. Під час обшуків виявили і вилучили відеокамеру і телефон із доказами його контактів з куратором від фсб.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що СБУ затримала у Дніпропетровській області агента російської розвідки. Після мобілізації до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міністерства оборони України його завербували росіяни – він коригував повітряні атаки ворога та передавав геолокації військової частини.