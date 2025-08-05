Корректировал ракетные удары по Киеву и шпионил за эшелонами ВСУ: СБУ задержала айтишника

СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны. Он устанавливал видеокамеры в арендованных квартирах и возле путей "Укрзализныци" для передачи информации ФСБ.