Корректировал ракетные удары по Киеву и шпионил за эшелонами ВСУ: СБУ задержала айтишника
Киев • УНН
СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны. Он устанавливал видеокамеры в арендованных квартирах и возле путей "Укрзализныци" для передачи информации ФСБ.
Сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб в Киеве: мужчина корректировал вражеские ракетно-дроновые атаки по городу и шпионил за эшелонами Сил обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Задержанным оказался 24-летний IT-специалист столичного университета, которого завербовали россияне. Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" на Телеграм-каналах.
По указанию оккупантов агент фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву, а также следил за локациями украинской ПВО. Он арендовал квартиры в многоэтажных домах за деньги ФСБ - адреса ему заранее присылал куратор.
В окнах этих помещений фигурант устанавливал видеокамеры с удаленным доступом. Это позволяло россиянам удаленно получать необходимую информацию в режиме реального времени.
Также агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" возле путей "Укрзализныци". По мнению врага, там могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.
Контрразведка СБУ задержала злоумышленника "на горячем" в арендованном жилище. Во время обысков обнаружили и изъяли видеокамеру и телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.
Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что СБУ задержала в Днепропетровской области агента российской разведки. После мобилизации в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Министерства обороны Украины его завербовали россияне – он корректировал воздушные атаки врага и передавал геолокации воинской части.