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На Дніпропетровщині СБУ затримала агента гру рф у Держспецтрансслужбі

Київ • УНН

 • 276 перегляди

СБУ затримала агента російської розвідки у Дніпропетровській області. Він коригував повітряні атаки ворога та передавав геолокації військової частини.

На Дніпропетровщині СБУ затримала агента гру рф у Держспецтрансслужбі

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської розвідки у Державній спеціальній транспортній службі Міністерства оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Затримання відбулось у Дніпропетровській області: чоловік був мобілізований до бойової бригади Держспецтрансслужби Міноборони – після мобілізації його завербували росіяни. Фігурант потрапив у поле зору російського головного розвідувального управління через свої проросійські коментарі у соцмережах – вербування відбулось під час загальновійськової підготовки на полігоні.

Зрадник отримав завдання коригування російських повітряних атак по Силах оборони України у Дніпропетровській області. Зокрема, він передав окупантам геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку.

Після затримання у нього виявили і вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Фігуранту повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ та Офіс Генпрокурора запобігли замаху фсб на командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Жителя Дніпропетровщини завербували російські спецслужби – його шантажували вигаданою справою про державну зраду.

Євген Устименко

ВійнаКримінал та НП
Дніпропетровська область
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Україна