фсб планувала ліквідувати командира батальйону "Вовки Да Вінчі" - СБУ

Правоохоронці запобігли планам фсб ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, повідомили у Службі безпеки України та Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

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"Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. За матеріалами справи, замах на нього готувала фсб", - повідомили у СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, видавши себе за СБУ. "Йому повідомили про вигадану справу за "державну зраду" та, шантажуючи арештом, змусили погодитись на "співпрацю"", - розповіли у прокуратурі.

У СБУ наголосили: агентурні операції "під чужим прапором" - це досить нова тактика для російської спецслужби. "Під час вербувальних бесід представники фсб видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України. Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, який працює на рф, а не українського військового командира", - повідомили у СБУ.

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З метою посилення психологічного тиску, за даними СБУ, представники фсб надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

"Куратори від фсб маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів - навіть ціною власного життя", - розповіли у СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, у Києві фігурант зняв квартиру в житловому комплексі, де, за інформацією ворога, мешкав український командир. Він мав стежити за ним, передавати фотозвіти та координати.

"Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією фсб, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова", - додали у СБУ.

При цьому співробітник фсб, за даними СБУ, представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить, повідомили у СБУ.

"Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового", - вказали у СБУ.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, надалі завербованому передали координати схрону із автоматом АК-74 на околиці Києві. Після отримання зброї фігурант отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

"Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю", - повідомили у спецслужбі.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронців злочину проти службовця підрозділу "Вовки Да Вінчі" вдалося запобігти", - наголосили у прокуратурі.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з фсб.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

"СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", - підкреслили у спецслужбі.

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