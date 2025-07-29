фсб планировала ликвидировать командира батальона "Волки Да Винчи" - СБУ

Правоохранители предотвратили планы фсб ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. По материалам дела, покушение на него готовила фсб", - сообщили в СБУ.

По данным Офиса Генпрокурора, российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины, выдав себя за СБУ. "Ему сообщили о вымышленном деле за "государственную измену" и, шантажируя арестом, заставили согласиться на "сотрудничество"", - рассказали в прокуратуре.

В СБУ подчеркнули: агентурные операции "под чужим флагом" - это довольно новая тактика для российской спецслужбы. "Во время вербовочных бесед представители фсб выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины. Именно на такой "крючок" попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, работающего на рф, а не украинского военного командира", - сообщили в СБУ.

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С целью усиления психологического давления, по данным СБУ, представители фсб прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

"Кураторы от фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов - даже ценой собственной жизни", - рассказали в СБУ.

По данным Офиса Генпрокурора, в Киеве фигурант снял квартиру в жилом комплексе, где, по информации врага, проживал украинский командир. Он должен был следить за ним, передавать фотоотчеты и координаты.

"После прибытия в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии фсб, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова", - добавили в СБУ.

При этом сотрудник фсб, по данным СБУ, представил украинского военного как "предателя", который якобы наводит удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет "объект", за которым он следит, сообщили в СБУ.

"Завербованный регулярно присылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного", - указали в СБУ.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в дальнейшем завербованному передали координаты схрона с автоматом АК-74 на окраине Киева. После получения оружия фигурант получил указание ликвидировать украинского воина.

"Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием", - сообщили в спецслужбе.

"Благодаря слаженным действиям правоохранителей преступление против служащего подразделения "Волки Да Винчи" удалось предотвратить", - подчеркнули в прокуратуре.

Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из фсб.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия и боеприпасов.

"СБУ подчеркивает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - подчеркнули в спецслужбе.

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