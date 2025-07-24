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В центре Киева вечером 23 июля планировали теракт, его предотвратили - СБУ

Киев • УНН

 • 846 просмотра

СБУ предотвратила теракт в центре Киева 23 июля, задержав женщину, которая пыталась взорвать кафе двумя самодельными взрывными устройствами. Российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать взрывчатку в вечерний час пик.

В центре Киева вечером 23 июля планировали теракт, его предотвратили - СБУ

В центре Киева вечером 23 июля хотели устроить теракт, СБУ его предотвратила, задержана завербованная врагом женщина, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины

- сообщили в СБУ.

По материалам следствия, в кофейне должны были взорваться два СВУ (самодельные взрывные устройства) мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. 

"По материалам дела, российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей. Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ", - указали в СБУ.

"Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ", - сообщили в спецслужбе.

Следствие выясняет, как именно фигурантка получила взрывные устройства, а также устанавливает ее связи. У нее изъят мобильный телефон с доказательствами контактов с оккупантами.

"Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места запланированного теракта, где должна была оставить взрывчатку", - сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о квалификации действий задержанной.

"СБУ подчеркивает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - подчеркнули в СБУ.

Готовили двойной теракт возле ТЦК: в Николаеве задержали агентов фсб24.07.25, 11:46 • 1372 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКиевКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
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