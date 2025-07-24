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У центрі Києва ввечері 23 липня планували теракт, йому запобігли - СБУ

Київ • УНН

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СБУ запобігла теракту в центрі Києва 23 липня, затримавши жінку, яка намагалася підірвати кафе двома саморобними вибуховими пристроями. Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку у вечірню годину пік.

У центрі Києва ввечері 23 липня планували теракт, йому запобігли - СБУ

У центрі Києва ввечері 23 липня хотіли влаштувати теракт, СБУ йому запобігла, затримано завербовану ворогом жінку, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України

- повідомили у СБУ.

За матеріалами слідства, у кав’ярні мали вибухнути два СВП (саморобні вибухові пристрої) потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. 

"За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП", - вказали у СБУ.

"Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ", - повідомили у спецслужбі.

Слідство з’ясовує, як саме фігурантка отримала вибухові пристрої, а також встановлює її зв’язки. У неї вилучено мобільний телефон із доказами контактів із окупантами.

"Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку", - повідомили в СБУ.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію дій затриманої.

"СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", - підкреслили у СБУ.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиївКримінал та НП
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