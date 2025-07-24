Готували подвійний теракт біля ТЦК: у Миколаєві затримали агентів фсб
Київ • УНН
СБУ затримала двох агентів фсб, які готували подвійний теракт поблизу обласного ТЦК у Миколаєві. Зловмисники планували підірвати два вибухові пристрої: один біля адмінбудівлі ТЦК, другий – після прибуття рятувальників та поліції.
Служба безпеки України затримала двох агентів фсб, які готували подвійний теракт поблизу обласного ТЦК у Миколаєві. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Деталі
Завдяки оперативній роботі контррозвідки вдалося запобігти масовим жертвам і зірвати план ворога дестабілізувати ситуацію в прифронтовому регіоні.
У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні
За планом окупантів, у Миколаєві мали спрацювати два вибухові пристрої: перший - біля адмінбудівлі обласного ТЦК, другий – після прибуття рятувальників та поліції. Агенти діяли окремо, але були пов’язані через спільного російського куратора.
Що відомо про виконавців
Один із затриманих - 38-річний мешканець Кіровоградщини, якого фсб завербувала після його антиукраїнських коментарів у соцмережах. Його завданням було підготувати вибухівку і сховати її у схрони. Інший агент — 18-річний юнак із Київщини, який шукав "легкі гроші" у проросійських Телеграм-каналах. Саме він мав підірвати обидва СВП і транслювати теракт окупантам в онлайн-режимі. Зловмисника затримали "на гарячому", щойно він сховав перший СВП у сміттєвій урні біля ТЦК.
На місці події у агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі - повідомляє СБУ.
Що їм загрожує
18-річному виконавцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (замах на теракт). 38-річному пособнику — за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна
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