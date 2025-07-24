Готували подвійний теракт біля ТЦК: у Миколаєві затримали агентів фсб

Служба безпеки України затримала двох агентів фсб, які готували подвійний теракт поблизу обласного ТЦК у Миколаєві. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

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Завдяки оперативній роботі контррозвідки вдалося запобігти масовим жертвам і зірвати план ворога дестабілізувати ситуацію в прифронтовому регіоні.

У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні - йдеться в повідомленні СБУ.

За планом окупантів, у Миколаєві мали спрацювати два вибухові пристрої: перший - біля адмінбудівлі обласного ТЦК, другий – після прибуття рятувальників та поліції. Агенти діяли окремо, але були пов’язані через спільного російського куратора.

Що відомо про виконавців

Один із затриманих - 38-річний мешканець Кіровоградщини, якого фсб завербувала після його антиукраїнських коментарів у соцмережах. Його завданням було підготувати вибухівку і сховати її у схрони. Інший агент — 18-річний юнак із Київщини, який шукав "легкі гроші" у проросійських Телеграм-каналах. Саме він мав підірвати обидва СВП і транслювати теракт окупантам в онлайн-режимі. Зловмисника затримали "на гарячому", щойно він сховав перший СВП у сміттєвій урні біля ТЦК.

На місці події у агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі - повідомляє СБУ. - повідомляє СБУ.

Що їм загрожує

18-річному виконавцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (замах на теракт). 38-річному пособнику — за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна - зазначили в СБУ.

СБУ затримала двох агентів фсб, які готували масштабну диверсію в порту на Одещині