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СБУ затримала двох агентів фсб, які готували масштабну диверсію в порту на Одещині

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів Одещини. Один з агентів влаштувався різноробочим у порт для відстеження вантажів, а його спільниця допомагала з пересуванням та підпалами релейних шаф.

СБУ затримала двох агентів фсб, які готували масштабну диверсію в порту на Одещині

Служба безпеки України запобігла масштабній диверсії, яку агенти російської федеральної служби безпеки хотіли здійснити в Одеській області. Чоловік зі своєю спільницею готував удари росіян по сховищу селітри в одному з портів, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За результатами спецоперації в регіоні затримано двох агентів фсб, які готували ракетний удар рашистів по сховищу селітри в одному з морських портів

- говориться у повідомленні.

Слідство з’ясувало, що завданням фігурантів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі.

У разі їх виявлення, росіяни збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричини масштабні руйнування. Ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий мешканець і його 56-річна поплічниця.

Щоб виконати вороже завдання, інформатор фсб влаштувався різноробочим у порт, де почав відстежувати прибуття морських вантажів. Агент, виявивши резервуари, заповнені селітрою, одразу доповів про це куратору, а також відправив йому відповідні координати

 - повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора. Також вони вжили запобіжних заходів для убезпечення портової інфраструктури Одеської області. Серед іншого, з місця потенційного удару росіян було вивезено весь обсяг селітри.

Також Служба безпеки затримала спільницю ворожого агента.

Встановлено, що жінка на своєму автомобілі возила фігуранта на "тестові завдання" ворога. Зокрема, колаборант здійснював підпали релейних шаф "Укрзалізниці".

Під час обшуків у зрадників виявлено докази роботи на ворога, а також бойові гранати.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:• ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);• ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В даний момент фігуранти справи перебувають під вартою. Їм загрожує довічне перебування за гратами з конфіскацією майна.

Доповнення

На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК, кинувши саморобний пристрій із займистою рідиною. Ємність не розгорілася, ніхто не постраждав, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Двоє агентів російської воєнної розвідки отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за коригування ударів рф по Харкову та Миколаєву. Один з них наводив керовані авіабомби на Харків, інший готував координати для повітряних атак по Силах оборони на Миколаївщині.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКримінал та НП
Одеська область
Українська залізниця
Служба безпеки України
Україна
Миколаїв
Харків
Tesla
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