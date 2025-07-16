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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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російські агенти отримали 15 років тюрми за коригування ударів по Харкову та Миколаєву - СБУ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Двоє агентів російської воєнної розвідки отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за коригування ударів рф по Харкову та Миколаєву. Один з них наводив керовані авіабомби на Харків, інший готував координати для повітряних атак по Силах оборони на Миколаївщині.

російські агенти отримали 15 років тюрми за коригування ударів по Харкову та Миколаєву - СБУ

Агенти російського гру, які коригували ворожий вогонь по Харкову та Миколаєву, отримали по 15 років тюрми. Про це інформує Служби безпеки України (СБУ), передає УНН.

Деталі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували удари рф по Україні.

Один із засуджених – 46-річний різноробочий із Харкова, який наводив керовані авіаційні бомби рашистів на прифронтове місто. Для цього фігурант об’їжджав місцевість велосипедом та фіксував оборонні лінії ЗСУ

- йдеться у дописі.

Зазначається, що зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому, який у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським гру.

Співробітники СБУ затримали агента наприкінці 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на окупантів.

Ще один зловмисник – 47-річний безробітний з Вознесенського району Миколаївщини, який також готував координати для повітряних атак рашистів по Силах оборони

- повідомили в СБУ.

За даними Служби безпеки України, серед пріоритетних цілей ворога були оперативні аеродроми та комплекси ППО. Намагаючись виявити військові об’єкти, коригувальник облаштував прихований відеореєстратор у своєму авто, на якому їздив регіоном.

За матеріалами справи, він координував свої дії з куратором через чат-бот зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий", який переховується у Донецьку та виступає "зв’язковим" російського гру).

Служба безпеки затримала російського агента навесні 2024 року за місцем його проживання.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав агентів винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нагадаємо

СБУ затримала у Дніпрі 54-річного монтажника, який коригував російські повітряні атаки на критичну інфраструктуру Дніпра та Запоріжжя. Він використовував службове становище для збору даних, фотографував об'єкти та передавав геолокації куратору.

Агент рф отримав 15 років за коригування ракетних ударів по Донеччині04.06.25, 19:05 • 3177 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Донецька область
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Збройні сили України
Донецьк
Запоріжжя
Миколаїв
Харків
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