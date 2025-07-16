российские агенты получили 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по Харькову и Николаеву - СБУ

Агенты российского ГРУ, корректировавшие вражеский огонь по Харькову и Николаеву, получили по 15 лет тюрьмы. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

Детали

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще двое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые корректировали удары РФ по Украине.

Один из осужденных – 46-летний разнорабочий из Харькова, который наводил управляемые авиационные бомбы рашистов на прифронтовой город. Для этого фигурант объезжал местность на велосипеде и фиксировал оборонительные линии ВСУ - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные данные он передавал в виде отметок на гугл-картах своему знакомому, который в 2014 году выехал на временно оккупированную часть Донетчины и пошел на сотрудничество с российским ГРУ.

Сотрудники СБУ задержали агента в конце 2024 года. Во время обысков у него изъят телефон с доказательствами работы на оккупантов.

Еще один злоумышленник – 47-летний безработный из Вознесенского района Николаевщины, который также готовил координаты для воздушных атак рашистов по Силам обороны - сообщили в СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, среди приоритетных целей врага были оперативные аэродромы и комплексы ПВО. Пытаясь выявить военные объекты, корректировщик обустроил скрытый видеорегистратор в своем авто, на котором ездил по региону.

По материалам дела, он координировал свои действия с куратором через чат-бот предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и выступает "связным" российского ГРУ).

Служба безопасности задержала российского агента весной 2024 года по месту его жительства.

По материалам следователей СБУ суд признал агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

◾️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ).

Напомним

СБУ задержала в Днепре 54-летнего монтажника, который корректировал российские воздушные атаки на критическую инфраструктуру Днепра и Запорожья. Он использовал служебное положение для сбора данных, фотографировал объекты и передавал геолокации куратору.

Агент рф получил 15 лет за корректировку ракетных ударов по Донецкой области