российские агенты получили 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по Харькову и Николаеву - СБУ

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
19:40 • 11597 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 62691 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 99963 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 61016 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 95376 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 63191 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 110909 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 102929 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 77162 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 57358 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
51%
746мм
Популярные новости
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф15 июля, 12:44 • 39147 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 34292 просмотра
Мариуполь охватил масштабный пожар: огонь добрался до новостроек оккупантов15 июля, 13:31 • 24313 просмотра
Американец, корректировавший удары по украинским военным, получил российский паспорт15 июля, 15:43 • 19146 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 21548 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской19:40 • 11597 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?18:14 • 11619 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 21603 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 62691 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 99963 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Денис Шмыгаль
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Крым
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 13009 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 34341 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 67181 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 72516 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 75364 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
БМ-21 «Град»
Ан-178

российские агенты получили 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по Харькову и Николаеву - СБУ

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Двое агентов российской военной разведки получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества за корректировку ударов РФ по Харькову и Николаеву. Один из них наводил управляемые авиабомбы на Харьков, другой готовил координаты для воздушных атак по Силам обороны в Николаевской области.

российские агенты получили 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по Харькову и Николаеву - СБУ

Агенты российского ГРУ, корректировавшие вражеский огонь по Харькову и Николаеву, получили по 15 лет тюрьмы. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

Детали

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще двое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые корректировали удары РФ по Украине.

Один из осужденных – 46-летний разнорабочий из Харькова, который наводил управляемые авиационные бомбы рашистов на прифронтовой город. Для этого фигурант объезжал местность на велосипеде и фиксировал оборонительные линии ВСУ

- говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные данные он передавал в виде отметок на гугл-картах своему знакомому, который в 2014 году выехал на временно оккупированную часть Донетчины и пошел на сотрудничество с российским ГРУ.

Сотрудники СБУ задержали агента в конце 2024 года. Во время обысков у него изъят телефон с доказательствами работы на оккупантов.

Еще один злоумышленник – 47-летний безработный из Вознесенского района Николаевщины, который также готовил координаты для воздушных атак рашистов по Силам обороны

- сообщили в СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, среди приоритетных целей врага были оперативные аэродромы и комплексы ПВО. Пытаясь выявить военные объекты, корректировщик обустроил скрытый видеорегистратор в своем авто, на котором ездил по региону.

По материалам дела, он координировал свои действия с куратором через чат-бот предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и выступает "связным" российского ГРУ).

Служба безопасности задержала российского агента весной 2024 года по месту его жительства.

По материалам следователей СБУ суд признал агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

◾️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ).

Напомним

СБУ задержала в Днепре 54-летнего монтажника, который корректировал российские воздушные атаки на критическую инфраструктуру Днепра и Запорожья. Он использовал служебное положение для сбора данных, фотографировал объекты и передавал геолокации куратору.

Агент рф получил 15 лет за корректировку ракетных ударов по Донецкой области04.06.25, 19:05 • 3177 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Донецкая область
Днепр
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Донецк
Запорожье
Николаев
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9