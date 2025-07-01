Українська контррозвідка затримала агента ГРУ, що готував удари рф по енергооб’єктах Дніпра і Запоріжжя

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував координати для повітряних атак агресора по критичній інфраструктурі України. Про це інформує СБУ, передає УНН.

За даними слідства, коригуванням вогню займався 54-річний монтажник з місцевої будівельної компанії. У поле зору окупантів він потрапив, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.

Після вербування агент збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя. Для збору розвідданих фігурант використовував своє службове становище в будкомпанії, яка займається відновленням українських енергооб’єктів після ворожих "прильотів"

Зазначається, що під час виконання підрядів зрадник фіксував технічний стан потенційних цілей та фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-карті.

Перебуваючи на місці ремонтних робіт, агент направляв відповідну інформацію своєму куратору, чим фактично коригував повторні удари рф по енергетичній інфраструктурі міст.

Для конспірації він використовував декілька телефонів, які періодично змінював та зберігав їх у своєї родички