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У Одесі затримано колаборантів воєнної розвідки рф

Київ • УНН

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В Одесі затримано двох агентів російських спецслужб, які збирали та передавали інформацію про розташування українських військових об'єктів. Підозрювана вербувала громадян, а один з них також розповсюджував проросійські дописи в соцмережах.

У Одесі затримано колаборантів воєнної розвідки рф

За завданням представника спецслужб росії, зрадники збирали й передавали інформацію про розташування українських військових. Повідомляє УНН із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Одеської області викрили двох агентів російських спецслужб.

За даними слідства, уродженці міста Одеси мають відношення до виконання завдань представника спецслужб рф. Ідеться про збір й передачу інформації про розташування українських військових, а також переміщення техніки та позиції поблизу оборонних об’єктів в Одесі. 

Прокурори також встановили, що підозрювана жінка займалася вербуванням місцевого населення.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. 

За вказівками підозрюваної, 35-річний одесит передавав військову інформацію про особовий склад, техніку, маршрути пересування та координати підрозділів ЗСУ, розміщених на території Одеської та Вінницької областей.

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У соціальних мережах останній відкрито підтримував дії країни-агресора, а також заперечував тимчасову окупацію, принижував національну гідність українців, а також розміщував повідомлення з точними координатами місць тимчасового розташування підрозділів ЗСУ.

Обом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд, за клопотанням прокурора, обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Вінницька область
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Одеса
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