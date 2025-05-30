Відстежував бойові вильоти: СБУ затримала агента фсб, який наводив ракети на військові аеродроми
Київ • УНН
СБУ затримала 53-річного чоловіка - підозрюваного агента фсб, який збирав дані про бойові вильоти ЗСУ для завдання ракетно-дронових ударів по аеродромах. Йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.
Служба безпеки України затримала агента фсб, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ, збираючи для ворога дані про бойові вильоти, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.
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Як зазначили у СБУ, агента фсб, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України, затримали за результатами спецоперації на Хмельниччині.
Ідеться про 53-річного місцевого безробітного. Окупанти, як вказано, знайшли його у Телеграм.
"Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації", - розповіли у СБУ.
Його затримали за місцем проживання. У нього проведено обшук. Знайшли і вилучили телефон, на якому він накопичував інформацію і готував "звіт" для фсб, повідомили у СБУ.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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