В Україні діяла російська агентурна мережа навідників ракет по 7 областях, наймолодшому 16 років - СБУ
Київ • УНН
Агентурна мережа російських спецслужб коригувала авіаудари по східних, південних та західних областях України. Наймолодшому з них 16 років, а найстаршому - 23.
В Україні затримали агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети рф по 7 регіонах країни, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари рашистів по східних, південних та західних областях України
П’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для рф у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях, як вказано, затримали одночасно за результатами спецоперації.
Повідомляється, що наймолодшому з них - 16 років, а найстаршому - 23.
Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець, "співпрацювали" з ними двоє братів з Харківщини.
Фігуранти, за матеріалами справи, знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.
Ворожих агентів, за даними СБУ, дистанційно завербували через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей", і дали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.
Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ
Для конспірації агенти, як повідомляється, виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт". Час від часу вони поверталися до авто для перевірки заряду акумуляторів відеореєстратора та зміни карти пам’яті для подальшого запису.
Російську агентуру викрили завчасно. Усіх учасників затримали за місцями проживання, зазначили у СБУ.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала агента рф: готував удар по лініях Рівненської АЕС13.05.25, 10:41 • 2986 переглядiв