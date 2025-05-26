В Україні діяла російська агентурна мережа навідників ракет по 7 областях, наймолодшому 16 років - СБУ

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025
Ексклюзив
08:54 • 48 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

08:18 • 5392 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
06:37 • 23087 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
06:19 • 44412 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 56547 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 70742 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

24 травня, 16:10 • 231719 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 08:00 • 342769 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 380921 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 195076 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
87%
747мм
Популярнi новини

Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist

25 травня, 23:39 • 65435 перегляди

медведєв опублікував мапу з погрозою, що майже вся Україна може стати "буферною зоною"

26 травня, 00:32 • 65925 перегляди

ISW: Єдиний шанс росії на перемогу у війні – припинення західної допомоги Україні

26 травня, 01:38 • 60902 перегляди

Атака дронів по росії: у татарстані вдарили по заводу з виробництва "шахедів", у тулі - блекаут

26 травня, 02:42 • 10271 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

06:18 • 25938 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 342769 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 380921 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 333990 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 425248 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 503389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кім

Ігор Клименко

Рустем Умєров

Олег Синєгубов

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Київ

Харківська область

Київська область

Миколаїв

Сумська область

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 132654 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 231719 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 76274 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 71804 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 75165 перегляди
Актуальне

Bild

The Washington Post

Telegram

Facebook

F-16 Fighting Falcon

В Україні діяла російська агентурна мережа навідників ракет по 7 областях, наймолодшому 16 років - СБУ

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Агентурна мережа російських спецслужб коригувала авіаудари по східних, південних та західних областях України. Наймолодшому з них 16 років, а найстаршому - 23.

В Україні діяла російська агентурна мережа навідників ракет по 7 областях, наймолодшому 16 років - СБУ

В Україні затримали агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети рф по 7 регіонах країни, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари рашистів по східних, південних та західних областях України

- повідомили у СБУ у соцмережах.

П’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для рф у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях, як вказано, затримали одночасно за результатами спецоперації.

Повідомляється, що наймолодшому з них - 16 років, а найстаршому - 23.

Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець, "співпрацювали" з ними двоє братів з Харківщини.

Фігуранти, за матеріалами справи, знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.

Ворожих агентів, за даними СБУ, дистанційно завербували через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей", і дали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ

- розповіли у СБУ.

Для конспірації агенти, як повідомляється, виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт". Час від часу вони поверталися до авто для перевірки заряду акумуляторів відеореєстратора та зміни карти пам’яті для подальшого запису.

Російську агентуру викрили завчасно. Усіх учасників затримали за місцями проживання, зазначили у СБУ.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента рф: готував удар по лініях Рівненської АЕС13.05.25, 10:41 • 2986 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
Київська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Україна
Запоріжжя
Миколаїв
Суми
Brent
$64.49
Bitcoin
$110,098.30
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,365.45
Ethereum
$2,582.40