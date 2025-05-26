В Україні діяла російська агентурна мережа навідників ракет по 7 областях, наймолодшому 16 років - СБУ

В Україні затримали агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети рф по 7 регіонах країни, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари рашистів по східних, південних та західних областях України

П’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для рф у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях, як вказано, затримали одночасно за результатами спецоперації.

Повідомляється, що наймолодшому з них - 16 років, а найстаршому - 23.

Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець, "співпрацювали" з ними двоє братів з Харківщини.

Фігуранти, за матеріалами справи, знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.

Ворожих агентів, за даними СБУ, дистанційно завербували через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей", і дали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ