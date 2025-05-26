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В Украине действовала российская агентурная сеть наводчиков ракет по 7 областям, самому молодому 16 лет - СБУ

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Агентурная сеть российских спецслужб корректировала авиаудары по восточным, южным и западным областям Украины. Самому младшему из них 16 лет, а самому старшему - 23.

В Украине действовала российская агентурная сеть наводчиков ракет по 7 областям, самому молодому 16 лет - СБУ

В Украине задержали агентурную группу российских спецслужб, которая с помощью видеорегистраторов наводила ракеты рф по 7 регионам страны, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары рашистов по восточным, южным и западным областям Украины

- сообщили в СБУ в соцсетях.

Пятерых участников вражеской ячейки, которые шпионили для рф в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, как указано, задержали одновременно по результатам спецоперации.

Сообщается, что самому молодому из них - 16 лет, а самому старшему - 23.

Как установило расследование, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель, "сотрудничали" с ними двое братьев из Харьковщины.

Фигуранты, по материалам дела, знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб.

Вражеских агентов, по данным СБУ, дистанционно завербовали через Телеграм-каналы, где они искали "легких денег", и дали задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.

Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск

- рассказали в СБУ.

Для конспирации агенты, как сообщается, выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт". Время от времени они возвращались к авто для проверки заряда аккумуляторов видеорегистратора и смены карты памяти для дальнейшей записи.

Российскую агентуру разоблачили заблаговременно. Всех участников задержали по месту жительства, отметили в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС13.05.25, 10:41 • 2986 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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