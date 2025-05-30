Отслеживал боевые вылеты: СБУ задержала агента фсб, который наводил ракеты на военные аэродромы

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА
06:54 • 3618 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 13355 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 128419 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 155929 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 136196 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 123175 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 212578 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 106793 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 128801 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 112216 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
66%
747мм
Популярные новости

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 11829 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 8892 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

02:25 • 7170 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

03:13 • 4254 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 11049 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 128395 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 212569 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 216617 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 292597 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 303387 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Александр Сырский

Стив Уиткофф

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Белый дом

Киев

Харьковская область

Европа

Изюм

Реклама
УНН Lite

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 740 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 111091 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 103774 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 116690 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 173982 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Нефть марки Brent

9К720 Искандер

DJI Mavic

Отслеживал боевые вылеты: СБУ задержала агента фсб, который наводил ракеты на военные аэродромы

Киев • УНН

 • 70 просмотра

СБУ задержала 53-летнего мужчину – подозреваемого агента фсб, который собирал данные о боевых вылетах ВСУ для нанесения ракетно-дроновых ударов по аэродромам. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Отслеживал боевые вылеты: СБУ задержала агента фсб, который наводил ракеты на военные аэродромы

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ, собирая для врага данные о боевых вылетах, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как отметили в СБУ, агента фсб, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины, задержали по результатам спецоперации в Хмельницкой области.

Речь идет о 53-летнем местном безработном. Оккупанты, как указано, нашли его в Телеграм.

"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах. По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дроновых ударов по отечественной военной авиации", - рассказали в СБУ.

Его задержали по месту жительства. У него проведен обыск. Нашли и изъяли телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для фсб, сообщили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Украине действовала российская агентурная сеть наводчиков ракет по 7 областям, самому молодому 16 лет - СБУ26.05.25, 10:19 • 2664 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Служба безопасности Украины
Телеграмма
Украина
Brent
$63.07
Bitcoin
$105,725.70
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.06
Золото
$3,325.04
Ethereum
$2,621.20