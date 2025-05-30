Отслеживал боевые вылеты: СБУ задержала агента фсб, который наводил ракеты на военные аэродромы

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ, собирая для врага данные о боевых вылетах, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как отметили в СБУ, агента фсб, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины, задержали по результатам спецоперации в Хмельницкой области.

Речь идет о 53-летнем местном безработном. Оккупанты, как указано, нашли его в Телеграм.

"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах. По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дроновых ударов по отечественной военной авиации", - рассказали в СБУ.

Его задержали по месту жительства. У него проведен обыск. Нашли и изъяли телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для фсб, сообщили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Украине действовала российская агентурная сеть наводчиков ракет по 7 областям, самому молодому 16 лет - СБУ