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"Принесла 7 кілограмів вибухівки": Малюк про деталі спроби спецслужб рф підірвати будівлю СБУ

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк розкрив деталі невдалої спроби російських спецслужб підірвати будівлю СБУ у лютому. Агентка, яка мала доставити 7 кілограмів вибухівки до будівлі, була затримана.

"Принесла 7 кілограмів вибухівки": Малюк про деталі спроби спецслужб рф підірвати будівлю СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі спроби російських спецслужб підірвати у лютому будівлю Служби безпеки. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

Деталі

Малюк повідомив, що путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ, щодо так званого "диверсійного шуму". ГРУ ГШ і ФСБ - виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України.

Була одна ситуація, де ми "вели" одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю - затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері…

- розповів Малюк.

Малюк зазначив, що наразі особовий склад тут не дислокується.

У нас багато запасних командних пунктів, зі зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів - горя ворог міг зробити багато 

- зазначив голова СБУ.

Доповнення

У лютому 2025 року у Києві затримали агентку рф, яка підозрюється у тому, що планувала підірвати вибухівку біля будівлі підрозділу Служби безпеки України.

У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув23.06.25, 15:56 • 26830 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Малюк Василь Васильович
Служба безпеки України
Україна
Київ
Tesla
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