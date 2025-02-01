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Агентка рф готувала підрив вибухівки біля будівлі підрозділу СБУ у Києві, її затримали - Служба безпеки

Агентка рф готувала підрив вибухівки біля будівлі підрозділу СБУ у Києві, її затримали - Служба безпеки

Київ • УНН

 • 51941 перегляди

У Києві затримали агентку РФ, яка планувала підірвати будівлю СБУ з 7 кг вибухівки. 22-річна наркозалежна зі Львова була завербована через Телеграм та встановила відеоспостереження для фіксації теракту.

У Києві затримали агентку рф, яка підозрюється у тому, що планувала підірвати вибухівку біля будівлі підрозділу Служби безпеки України, повідомили у СБУ у суботу, пише УНН.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки запобігли масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва. За результатами спецоперації у столиці затримано російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ

- повідомили у СБУ.

Ця локація, як зазначається, наразі не використовується співробітниками спецслужби, які на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. "Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста", - сказано у повідомленні.

"На місці події у затриманої виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху", - вказали у СБУ.

За матеріалами справи, для підготовки теракту рашисти дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші на Телеграм-каналах.

"За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста. Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі", - сказано у повідомленні.

За допомогою віддаленого доступу, як зазначається, ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири", - ідеться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до планування та підготовки теракту.

Коригував обстріли Черкащини: СБУ затримала агента фсб31.01.25, 17:58 • 37692 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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