Агентка рф готовила подрыв взрывчатки возле здания подразделения СБУ в Киеве, ее задержали - Служба безопасности
Киев • УНН
В Киеве задержали агента РФ, которая планировала взорвать здание СБУ с 7 кг взрывчатки. 22-летняя наркозависимая из Львова была завербована через Телеграмм и установила видеонаблюдение для фиксации теракта.
В Киеве задержали агента рф, которая подозревается в том, что планировала взорвать взрывчатку возле здания подразделения Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ в субботу, пишет УНН.
Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева. По результатам спецоперации в столице задержана российская агентка, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ
Эта локация, как отмечается, пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. "Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города", - сказано в сообщении.
"На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва", - указали в СБУ.
По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги на Телеграмм-каналах.
"По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города. После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе", - говорится в сообщении.
С помощью удаленного доступа, как отмечается, враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.
"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру", - говорится в сообщении.
Во время обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются неотложные комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.
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