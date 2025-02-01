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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агентка рф готовила подрыв взрывчатки возле здания подразделения СБУ в Киеве, ее задержали - Служба безопасности

Агентка рф готовила подрыв взрывчатки возле здания подразделения СБУ в Киеве, ее задержали - Служба безопасности

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

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В Киеве задержали агента РФ, которая планировала взорвать здание СБУ с 7 кг взрывчатки. 22-летняя наркозависимая из Львова была завербована через Телеграмм и установила видеонаблюдение для фиксации теракта.

В Киеве задержали агента рф, которая подозревается в том, что планировала взорвать взрывчатку возле здания подразделения Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ в субботу, пишет УНН.

Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева. По результатам спецоперации в столице задержана российская агентка, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ

- сообщили в СБУ.

Эта локация, как отмечается, пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. "Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города", - сказано в сообщении.

"На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва", - указали в СБУ.

По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги на Телеграмм-каналах.

"По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города. После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе", - говорится в сообщении.

С помощью удаленного доступа, как отмечается, враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру", - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.

Корректировал обстрелы Черкасской области: СБУ задержала агента фсб31.01.25, 17:58 • 25409 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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