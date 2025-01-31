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Корректировал обстрелы Черкасской области: СБУ задержала агента фсб

Киев  •  УНН

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В Черкассах задержан 33-летний мужчина, который собирал разведывательные данные для фсб о военных объектах. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.

33-летний житель Черкасс помогал россиянам наводить удары по региону. Он собирал данные для ракетных и дроновых атак и передавал их куратору из фсб, сейчас предатель - под стражей, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, по заданию россиян, предатель объезжал потенциальные военные объекты, среди которых были учебные центры пограничников и казармы ВСУ.

Он фиксировал на видео периметр, военную технику и личный состав, после чего готовил "отчет" и отправлял его врагу.

СБУ разоблачила его еще на начальном этапе, а задержала "на горячем" - во время очередной разведки возле военного объекта. В телефоне нашли доказательства сотрудничества с фсб.

Теперь ему грозит пожизненное заключение без права на залог. СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленник находится под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о словах руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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