Корректировал обстрелы Черкасской области: СБУ задержала агента фсб
Киев • УНН
В Черкассах задержан 33-летний мужчина, который собирал разведывательные данные для фсб о военных объектах. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
33-летний житель Черкасс помогал россиянам наводить удары по региону. Он собирал данные для ракетных и дроновых атак и передавал их куратору из фсб, сейчас предатель - под стражей, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как сообщили в СБУ, по заданию россиян, предатель объезжал потенциальные военные объекты, среди которых были учебные центры пограничников и казармы ВСУ.
Он фиксировал на видео периметр, военную технику и личный состав, после чего готовил "отчет" и отправлял его врагу.
СБУ разоблачила его еще на начальном этапе, а задержала "на горячем" - во время очередной разведки возле военного объекта. В телефоне нашли доказательства сотрудничества с фсб.
Теперь ему грозит пожизненное заключение без права на залог. СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
"Злоумышленник находится под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о словах руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.