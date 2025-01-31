СБУ відкрила справу через витік інформації з закритої зустрічі Буданова з депутатами

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Мова йде про слова керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який нібито заявляв, що існує загроза для існування України, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори, пише УНН.

Деталі

Вчора, 30 січня, нардеп від фракції "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ефірі програми "Тема з Мосейчук" розповів, що СБУ відкрила кримінальну справу через витік інформації з закритої зустрічі керівника ГУР Кирила Буданова з народними депутатами.

"Хай СБУ розбирається. Відкрили кримінальну справу, і це правильно", - сказав Костенко.

У Службі безпеки України журналісту УНН підтвердили факт відкриття провадження.

"28 січня 2025 року слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України. Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального Кодексу України", - повідомили в СБУ.

Доповнення

ЗМІ з посиланням на неназваного депутата повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників Сил оборони керівник ГУР МО Кирило Буданов нібито припустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори".

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам’яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: „Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", — цитує УП свого співрозмовника.

У ГУР спростували інформацію про те, що нібито Кирило Буданов сказав депутатам на закритій зустрічі про загрозу існуванню України без переговорів.