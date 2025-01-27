ГУР спростувало, що Буданов нібито сказав депутатам про загрозу існуванню України без переговорів

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало інформацію, нібито Кирило Буданов сказав депутатам на закритій зустрічі про загрозу існуванню України без переговорів. Про це повідомляє ГУР МО, пише УНН.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності, - йдеться у повідомленні.

Розвідники закликали представників медіа "не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів".

У ГУР наголосили: поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність - війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави, - повідомили у ГУР.

Доповнення

"Українська правда" з посиланням на неназваного депутата повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників Сил оборони керівник ГУР МО Кирило Буданов нібито припустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори".

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам’яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: „Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України"", — цитує УП свого співрозмовника.

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