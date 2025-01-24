Розвідники знищили російську РЛС "гармонь" на фронті - ГУР
Київ • УНН
Підрозділи ГУР виявили та знищили російську РЛС 1Л122 "Гармонь" на окупованій території Запорізької області. Під час спроби евакуації обладнання було знищено РЛС разом з обслугою та автомобілем.
Розвідники на фронті знищили російську РЛС разом з обслугою, повідомили у ГУР МОУ у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "ґармонь", - ідеться у повідомленні.
Через погодні умови, як вказано, "перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною, тож московити, зачувши вибух, вирішили евакуювати обладнання - склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову".
"У результаті знищено і РЛС "ґармонь", і ворожу обслугу, і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки", - повідомили у ГУР.
Ще плюс 1500 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога24.01.25, 08:16 • 34967 переглядiв