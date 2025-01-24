Ще плюс 1500 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 24 січня. За минулу добу знищено 1500 окупантів, 2 танки, 11 ББМ та іншу військову техніку.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1500 окупантів, 2 танки, 11 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 24 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 826 820 (+1500) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9852 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 20 508 (+11)
- артилерійських систем ‒ 22 295 (+39)
- РСЗВ ‒ 1263 (+1)
- засоби ППО ‒ 1050 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23 161 (+51)
- крилаті ракети ‒ 3051 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 34 992 (+87)
- спеціальна техніка ‒ 3715 (+1)
Дані уточнюються.
Сили оборони на Курщині відбили 12 атак росіян - Генштаб23.01.25, 22:02 • 86264 перегляди