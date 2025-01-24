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Ще плюс 1500 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1500 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 34967 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 24 січня. За минулу добу знищено 1500 окупантів, 2 танки, 11 ББМ та іншу військову техніку.

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1500 окупантів, 2 танки, 11 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 24 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 826 820 (+1500) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9852 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 20 508 (+11)
        • артилерійських систем ‒ 22 295 (+39)
          • РСЗВ ‒ 1263 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1050 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23 161 (+51)
                    • крилаті ракети ‒ 3051 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 34 992 (+87)
                            • спеціальна техніка ‒ 3715 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Сили оборони на Курщині відбили 12 атак росіян - Генштаб23.01.25, 22:02 • 86264 перегляди

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