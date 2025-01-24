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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1500 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 12190 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 24 января. За минувшие сутки уничтожено 1500 оккупантов, 2 танка, 11 ББМ и другую военную технику.

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1500 оккупантов, 2 танка, 11 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 24 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 826 820 (+1500) человек ликвидировано
  • танков - 9852 (+2)
  • боевых бронированных машин - 20 508 (+11)
  • артиллерийских систем - 22 295 (+39)
  • РСЗВ - 1263 (+1)
  • средства ППО - 1050 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 331 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 161 (+51)
  • крылатые ракеты - 3051 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 992 (+87)
  • специальная техника - 3715 (+1)

Данные уточняются.

Силы обороны на Курщине отбили 12 атак россиян - Генштаб23.01.25, 22:02 • 75324 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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