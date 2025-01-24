Еще плюс 1500 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 24 января. За минувшие сутки уничтожено 1500 оккупантов, 2 танка, 11 ББМ и другую военную технику.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1500 оккупантов, 2 танка, 11 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 24 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 826 820 (+1500) человек ликвидировано
- танков - 9852 (+2)
- боевых бронированных машин - 20 508 (+11)
- артиллерийских систем - 22 295 (+39)
- РСЗВ - 1263 (+1)
- средства ППО - 1050 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 161 (+51)
- крылатые ракеты - 3051 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 992 (+87)
- специальная техника - 3715 (+1)
Данные уточняются.
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