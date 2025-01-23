Силы обороны на Курщине отбили 12 атак россиян - Генштаб

В курской области украинские военные отбили 12 атак войск россии. Интенсивно атакует враг Силы обороны на Покровском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 22:00 23 января.

«На Курщине украинские защитники отбили 12 атак захватнических войск, кроме этого враг нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 38 КАБ, совершил 358 обстрелов позиций наших войск и гражданской инфраструктуры на территории России», - информирует Генштаб.

Сообщается, что интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении.

«Здесь, в течение дня, агрессор совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, одно боестолкновение продолжается до сих пор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день на данном направлении ликвидировано 189 оккупантов, еще 190 ранены. Уничтожена одна боевая машина пехоты, девять единиц автомобильной и две единицы мототехники, пять средств РЭБ и восемь антенн БпЛА. Кроме того, были повреждены артиллерийская система и средство спутниковой связи противника.

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Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

⦁ На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.

⦁ На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки, до сих пор продолжается боестолкновение.

⦁ Семь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Ямполовки, Новоегоровки, Зеленого Гая и Копанок.

⦁ На Северском направлении в районе Ивано-Дарьевки и Белогоровки наши защитники отбили два вражеских штурма.

⦁ На Краматорском направлении противник совершил два штурма позиций наших защитников. Вражеская активность оккупантов проявлялась в районе Часового Яра.

⦁ В районах Дилиевки, Крымского, Щербиновки и Торецка враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

⦁ Семь вражеских штурмов отбили наши защитники на Новопавловском направлении, враг атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

⦁ На Приднепровском направлении враг совершил два штурмовых действия, которые успешно отбили наши защитники.

⦁ На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В целом сообщается, что с начала суток произошло 119 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов с применением пяти ракет и 86 КАБ, использовал для ударов 863 дрона-камикадзе и совершил более четырех тысяч четырехсантиметровых обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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