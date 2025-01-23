Сили оборони на Курщині відбили 12 атак росіян - Генштаб

У курській області українські військові відбили 12 атак військ росії. Інтенсивно атакує ворог Сили оборони на Покровському напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 22:00 23 січня.

"На Курщині українські захисники відбили 12 атак загарбницьких військ, окрім цього ворог завдав 24 авіаційних удари, скинувши при цьому 38 КАБ, здійснив 358 обстрілів позицій наших військ та цивільної інфраструктури на території росії", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.

"Тут, впродовж дня, агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, одне боєзіткнення триває досі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 189 окупантів, ще 190 поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної та дві одиниці мототехніки, п’ять засобів РЕБ та вісім антен БпЛА. Окрім того, було пошкоджено артилерійську систему та засіб супутникового зв’язку противника.

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Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

⦁ На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

⦁ На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки, досі триває боєзіткнення.

⦁ Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

⦁ На Сіверському напрямку в районі Івано-Дар’ївки та Білогорівки наші захисники відбили два ворожих штурми.

⦁ На Краматорському напрямку противник здійснив два штурми позицій наших захисників. Ворожа активність окупантів проявлялася в районі Часового Яру.

⦁ В районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

⦁ Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

⦁ На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві штурмових дії, які успішно відбили наші захисники.

⦁ На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Загалом повідомляється, що з початку доби відбулося 119 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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