Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ: нові деталі від "Хортиці"

Російські окупанти намагаються з заходу по маленьким селам та лісопосадкам обійти Покровськ й перервати українські логістичні ланцюжки. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"З заходу вони намагаються по маленьким селам та лісопосадкам обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти. Їхній наступ зповільнюється й ми сподіваємося, що зрештою припиниться", - розповів Трегубов.

За його словами, росіяни намагаються чіплятися за будь-яке приміщення, за будь-яку лісопосадку малими групами й просто там укріплюватися й створювати відповідний вогневий контроль перед собою.

"Наше завдання в цій ситуації – це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце.", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що знищується мала група і на її місце заводиться ще одна й там відбувається саме таке вже доволі довгий час.

"Якщо раніше вони таким чином йшли на Покровськ, то тут вони дійшли до тієї дистанції, де по ним почало прилітати з самого міста й вони зрозуміли, що не можуть йти в перед і починають намагатися його обходити. Така ситуація й станом на зара", - заявив Трегубов.

Доповнення

20 січня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомляв, що російська армія перекидає додаткові сили на Покровський напрямок, знімаючи підрозділи з інших частин фронту. Щоденні втрати окупантів у боях під Покровськом сягають двохсот осіб.

Оперативно-стратегічне угрупованні військ "Хортиця" вночі 18 січня у Telegram повідомляло, що на Покровському напрямку оперативна обстановка залишається найбільш складною, російських військ у місті немає, бої тривають на підступах до агломерації.