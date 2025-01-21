Оккупанты изменили тактику наступления на Покровск: новые детали от "Хортицы"

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Российские войска пытаются обойти Покровск с запада через малые села и лесопосадки. На этом направлении происходит до 70 боестолкновений в сутки, враг несет значительные потери.

Российские оккупанты пытаются с запада по маленьким селам и лесопосадкам обойти Покровск и прервать украинские логистические цепочки. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"С запада они пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город с запада и пытаться давить, прервать наши логистические цепочки. Наши усилия направлены на то, чтобы не допустить этого, поскольку у нас есть сам Покровск, поскольку у нас есть эта база с которой можно действовать. Их наступление замедляется и мы надеемся, что в конце концов прекратится", - рассказал Трегубов.

По его словам, россияне пытаются цепляться за любое помещение, за любую лесопосадку малыми группами и просто там укрепляться и создавать соответствующий огневой контроль перед собой.

"Наша задача в этой ситуации - это уничтожать их. На Покровском направлении интенсивность вообще боестолкновений сопоставима со всеми другими нашими направлениями вместе взятыми. Там до 70  доходит боестолкновений в сутки. Даже если одна группа уничтожается, другая группа пытается занять ее место", - сказал Трегубов.

Он отметил, что уничтожается малая группа и на ее место заводится еще одна и там происходит именно такое уже довольно долгое время.

"Если раньше они таким образом шли на Покровск, то здесь они дошли до той дистанции, где по ним начало прилетать из самого города и они поняли, что не могут идти в перед и начинают пытаться его обходить. Такая ситуация и по состоянию на сейчас", - заявил Трегубов.

Дополнение

20 января офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщал, что российская армия перебрасывает дополнительные силы на Покровское направление, снимая подразделения с других частей фронта. Ежедневные потери оккупантов в боях под Покровском достигают двухсот человек.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" ночью 18 января в Telegram сообщала, что на Покровском направлении оперативная обстановка остается наиболее сложной, российских войск в городе нет, бои продолжаются на подступах к агломерации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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