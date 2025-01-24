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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведчики уничтожили российскую РЛС "гармонь" на фронте - ГУР

Разведчики уничтожили российскую РЛС "гармонь" на фронте - ГУР

Киев  •  УНН

 • 5345 просмотра

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Подразделения ГУР обнаружили и уничтожили российскую РЛС 1Л122 «Гармонь» на оккупированной территории Запорожской области. При попытке эвакуации оборудования было уничтожено РЛС вместе с обслугой и автомобилем.

Разведчики на фронте уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой, сообщили в ГУР МОУ в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 "гармонь", - говорится в сообщении.

Из-за погодных условий, как указано, "первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной, поэтому московиты, услышав взрыв, решили эвакуировать оборудование - сложили РЛС, загрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова".

"В результате уничтожены и РЛС "гармонь", и вражескую обслугу, и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки", - сообщили в ГУР.

Еще плюс 1500 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага24.01.25, 08:16 • 10670 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины

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