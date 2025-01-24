Разведчики уничтожили российскую РЛС "гармонь" на фронте - ГУР
Киев • УНН
Подразделения ГУР обнаружили и уничтожили российскую РЛС 1Л122 «Гармонь» на оккупированной территории Запорожской области. При попытке эвакуации оборудования было уничтожено РЛС вместе с обслугой и автомобилем.
Разведчики на фронте уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой, сообщили в ГУР МОУ в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 "гармонь", - говорится в сообщении.
Из-за погодных условий, как указано, "первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной, поэтому московиты, услышав взрыв, решили эвакуировать оборудование - сложили РЛС, загрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова".
"В результате уничтожены и РЛС "гармонь", и вражескую обслугу, и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки", - сообщили в ГУР.
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