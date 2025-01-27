ГУР опровергло, что Буданов якобы сказал депутатам об угрозе существованию Украины без переговоров

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло информацию, якобы Кирилл Буданов сказал депутатам на закрытой встрече об угрозе существованию Украины без переговоров. Об этом сообщает ГУР МО, пишет УНН.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

Разведчики призвали представителей медиа «не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов».

В ГУР отметили: распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно при участии военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства, - сообщили в ГУР.

Дополнение

«Украинская правда» с ссылкой на неназванного депутата сообщила, что во время закрытой встречи парламентариев и представителей Сил обороны руководитель ГУР МО Кирилл Буданов якобы предположил угрозы для существования Украины, если до лета не состоятся „серьезные переговоры“.

«Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени мы еще имеем. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины«», - цитирует УП своего собеседника.

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