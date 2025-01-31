СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о словах руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который якобы заявлял, что существует угроза для существования Украины, если до лета не состоятся серьезные переговоры, пишет УНН.

Детали

Вчера, 30 января, нардеп от фракции «Голос», секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эфире программы «Тема с Мосейчук» рассказал, что СБУ открыла уголовное дело из-за утечки информации с закрытой встречи руководителя ГУР Кирилла Буданова с народными депутатами.

«Пусть СБУ разбирается. Открыли уголовное дело, и это правильно», - сказал Костенко.

В Службе безопасности Украины журналисту УНН подтвердили факт открытия производства.

«28 января 2025 года следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины. Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного Кодекса Украины», - сообщили в СБУ.

Дополнение

СМИ со ссылкой на неназванного депутата сообщила, что во время закрытой встречи парламентариев и представителей Сил обороны руководитель ГУР МО Кирилл Буданов якобы предположил угрозы для существования Украины, если до лета не состоятся «серьезные переговоры».

«Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», - цитирует УП своего собеседника.

В ГУР опровергли информацию о том, что якобы Кирилл Буданов сказал депутатам на закрытой встрече об угрозе существованию Украины без переговоров.