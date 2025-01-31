Коригував обстріли Черкащини: СБУ затримала агента фсб

33-річний мешканець Черкас допомагав росіянам наводити удари по регіону. Він збирав дані для ракетних і дронових атак та передавав їх куратору з фсб, наразі зрадник - під вартою, передає УНН із посиланням на СБУ.

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Як повідомили в СБУ, за завданням росіян, зрадник об’їжджав потенційні військові об’єкти, серед яких були навчальні центри прикордонників і казарми ЗСУ.

Він фіксував на відео периметр, військову техніку та особовий склад, після чого готував "звіт" і надсилав його ворогу.

СБУ викрила його ще на початковому етапі, а затримала "на гарячому" – під час чергової розвідки біля військового об’єкта. У телефоні знайшли докази співпраці з фсб.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення без права на заставу. СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Зловмисник перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

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