"Принесла 7 килограммов взрывчатки": Малюк о деталях попытки спецслужб рф подорвать здание СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали попытки российских спецслужб взорвать в феврале здание Службы безопасности. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Детали

Малюк сообщил, что путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ относительно так называемого "диверсионного шума". ГРУ ГШ и ФСБ - исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины.

Была одна ситуация, где мы "вели" одну из групп. Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передавать прямо чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет - ведем его дальше, как только заходит в здание - задерживаем. Смотрим: забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда на Владимирскую. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь… - рассказал Малюк.

Малюк отметил, что сейчас личный состав здесь не дислоцируется.

У нас много запасных командных пунктов, по понятным причинам мы давно так сделали. Но именно сюда она принесла 7 килограммов взрывчатки, ее задержали. С учетом поражающих элементов - горя врагу могло быть много - отметил глава СБУ.

Дополнение

В феврале 2025 года в Киеве задержали агента рф, которая подозревается в том, что планировала взорвать взрывчатку возле здания подразделения Службы безопасности Украины.

В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув