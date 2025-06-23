В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув

В прошлом году произошла очень громкая попытка покушения на Президента Владимира Зеленского. Злоумышленники были задержаны. Преступный замысел заключался в том, чтобы убить Зеленского во время его передвижения по территории Офиса Президента Украины. Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает УНН.

Задержанный полковник УГО, глава Департамента управления госохраны. Это те, кто должен охранять топов в этой стране, и это их функционал. Вместе с тем, они готовили покушение на нашего Президента - Владимира Зеленского - сказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что по их преступному замыслу, они подыскивали людей и должны были это реализовать во время его перехода на территории Офиса Президента Украины.

Вместе с ним был задержан другой полковник. Работали они на фсб рф, а именно на 5-ю службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его путин снял, он остался советником в системе фсб. С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года - по сути, с начала войны. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на Президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично - рассказал Малюк.

Говоря о Верховном Главнокомандующем, Малюк упомянул и другую операцию.

Я при случае хочу поблагодарить АВБ Польши (Агентство внутренней безопасности). Это аналог СБУ на территории Польши, так называемая внутренняя спецслужба. Мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними. Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад, свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его - эту "консерву" - активизировали - сказал Малюк.

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По его словам, задача была физически устранить Президента Зеленского в аэропорту Жешув.

Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс. Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа - рассказал Малюк.

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