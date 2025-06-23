В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
Киев • УНН
СБУ раскрыла две попытки покушения на президента Зеленского. Одна из них, организованная полковниками УГО и фсб, планировалась в Офисе Президента; другая, с польским пенсионером, в аэропорту Жешув.
В прошлом году произошла очень громкая попытка покушения на Президента Владимира Зеленского. Злоумышленники были задержаны. Преступный замысел заключался в том, чтобы убить Зеленского во время его передвижения по территории Офиса Президента Украины. Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает УНН.
Задержанный полковник УГО, глава Департамента управления госохраны. Это те, кто должен охранять топов в этой стране, и это их функционал. Вместе с тем, они готовили покушение на нашего Президента - Владимира Зеленского
Глава СБУ отметил, что по их преступному замыслу, они подыскивали людей и должны были это реализовать во время его перехода на территории Офиса Президента Украины.
Вместе с ним был задержан другой полковник. Работали они на фсб рф, а именно на 5-ю службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его путин снял, он остался советником в системе фсб. С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года - по сути, с начала войны. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на Президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично
Говоря о Верховном Главнокомандующем, Малюк упомянул и другую операцию.
Я при случае хочу поблагодарить АВБ Польши (Агентство внутренней безопасности). Это аналог СБУ на территории Польши, так называемая внутренняя спецслужба. Мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними. Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад, свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его - эту "консерву" - активизировали
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По его словам, задача была физически устранить Президента Зеленского в аэропорту Жешув.
Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс. Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа
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