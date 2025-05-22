Готовил покушение на Зеленского: в Польше будут судить российского агента
Киев • УНН
Польша будет судить мужчину, задержанного в апреле 2024 года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами с целью подготовки покушения на Владимира Зеленского.
Национальная прокуратура Республики Польша направила в суд обвинительный приговор в отношении лица, обвиняемого в содействии российским спецслужбам в осуществлении подрывной работы против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Детали
Данное лицо было задержано еще в апреле 2024 года по результатам взаимодействия украинских и польских спецслужб. Следствие установило, что гражданин Польши по собственной инициативе наладил контакт с представителями командования вс рф.
Мужчина предложил собирать и передавать россиянам информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Как установили следователи, это должно было иметь целью совершить возможное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в Польше.
Благодаря скоординированной работе польских и украинских спецслужб, были собраны доказательства работы агента, а сам он позже был задержан. Прокуратура Польши предъявила ему обвинение по ст. 130 § 3 Уголовного кодекса Республики Польша.
Напомним
Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО. По его мнению, такой подход является "бессмысленным".