Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість" виступає проти прискореного вступу України до НАТО. Він підкреслив, що вважає такий підхід "безглуздим", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Навроцький заявив, що будь-яке обговорення прискореного та "безумовного" вступу нашої держави до НАТО є "безглуздим" і може привести Альянс до прямого конфлікту з росією.

Політики також зазначив, що він проти України в НАТО попри те, що хоче, щоб Україна була "частиною західної цивілізації". Він додав, що це довгострокова перспектива на десятиліття та "в ідеальному світі".

Порівнюючи себе з чинним консервативним президентом Анджеєм Дудою, Навроцький наголосив: "Я більш критично ставлюся до України".

Окрім того, Навроцький прямо зобов'язується не відправляти польських військ до України. Скоріш за все, він буде і далі дотримуватися такої позиції, навіть у разі, якщо відправити війська його попросить президент США Дональд Трамп, пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що Навроцький готовий підтримати вимогу до України про відмову від вступу в НАТО. Це, за словами Туска, є "смертельно небезпечним" для Варшави.

Туск нагадав, що відмова Україні у вступі в НАТО є першою і найважливішою вимогою російського диктатора володимира путіна до України та Заходу.

Навроцький щойно охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і поділ України. Він теж підпишеться. Смертельно небезпечно для Польщі